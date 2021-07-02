Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении должностным лицам Министерства обороны и завода «Кузня на Рыбальском» из-за поставки в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества. Об этом 2 июля на брифинге заявил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк, передает «Интерфакс-Украина»

«Глава правления ЧАО «Кузня на Рыбальском" подбил заместителя Министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Чиновник министерства дал указание подчиненным ему руководителям одного из департаментов Минобороны на беспрепятственное заключение государственного контракта по строительству катеров именно с указанным ЧАО», — сообщил Гриняк.

Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно © Facebook, Національний банк України / Facebook, Національний банк України / Перейти в фотобанк Петру Порошенко), которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах.

По этим двум фактам преступных действий должностных лиц Минобороны государству нанесен ущерб на сумму более 475 млн грн (около 1,3 млн рублей).

2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю Минобороны Украины в 2015-2019 г., директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны в 2015 —2017 г. и директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2018 —2019 г., имена которых не разглашаются. Также сообщается о подозрении главе правления «Кузни на Рыбальском».

Агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что речь идёт о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

Бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у пятого президента Украины Петра Порошенко одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины «Завод «Кузня на Рыбальском».

Автомобильная компания «Богдан Моторс» объединяет производственные активы корпорации «Богдан». Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО и близкий Порошенко Олег Гладковский.