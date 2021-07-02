«Иметь русскую республику в составе Российской Федерации нелепо. Поэтому я, не скрывая, говорю, что нам необходимо восстановить историческую традицию Российской империи, чтобы юг России был представлен Таврическим краем, Краснодарским краем, Ставропольским краем», — заявил он.
Бабурин уверен, что в составе края у крымчан будет не меньше прав и свобод, а Россия при этом «избавится от наследия».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.