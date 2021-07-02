Главный научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук, экс-депутат Госдумы Сергей Бабурин предложил переименовать Республику Крым в «Таврический край». Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 1 июля в Симферополе

«Иметь русскую республику в составе Российской Федерации нелепо. Поэтому я, не скрывая, говорю, что нам необходимо восстановить историческую традицию Российской империи, чтобы юг России был представлен Таврическим краем, Краснодарским краем, Ставропольским краем», — заявил он.

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Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.