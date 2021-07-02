Депутаты Рады отказались поддержать проекты постановлений, которыми предлагалось отменить закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Трансляцию заседания парламента 2 июля вел телеканал «Рада»

При рассмотрении закона о Комиссии во втором чтении депутаты прислушались к замечаниям Венецианской комиссии и одобрили поправку, согласно которой первый состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов. Она будет выбирать членов для ВККС.

Данный орган будет выбирать членов для ВККС, при этом как минимум двое его членов будут предложены международными организациями. Всего международных экспертов в комиссии будет трое. Еще трое будут судьями или судьями в отставке, предложенными Советом судей.

Контроль за судебной властью на Украине перешел к варягам © CC0, Pixabay

В первом чтении законопроект был принят 29 июня. В документе содержались требования предоставить право выбирать состав ВСП и ВККС иностранным экспертам, что фактически означает передать контроль над судебной системой Украины другим государствам.

«Вчера все так пафосно говорили о суверенитете, а только что слили суды под международников. Наши представители, представители Украины, в конкурсных комиссиях просто не нужны. С Днем Конституции вас, коллеги», — заявил депутат Верховной Рады Макс Бужанский в своем ТГ-канале, комментируя итоги голосования за законопроект в первом чтении.

По его словам, последствия данного решения для страны будут крайне тяжелыми, а украинским представителям останется только «приносить кофе, подавать круассаны, заказывать билеты на футбол» иностранцам.