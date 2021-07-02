Министр культуры Украины Александр Ткаченко должен добровольно уйти в отставку, поскольку, будучи генеральным директором группы «1+1 медиа» отказал журналистке Каролине Ашион в прохождении кастинга на одну из программ из расистских соображений, заявила 2 июля депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федына

Она придерживается радикальных националистических взглядов, а лидер ее партии Петр Порошенко позиционирует себя как националиста и пользуется поддержкой украинских неонацистов, голосовавших за него на проигранных президентских выборах.

«Мне кажется, что после такого скандала господин министр должен добровольно сложить свои полномочия. Иначе мы можем констатировать, что у нас в правительстве есть сексисты и расисты, что недопустимо для демократического государства», — сказала Федына.

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Ранее Ашион рассказала, что шесть лет назад Ткаченко отказал ей в прохождении кастинга ведущих на утреннее шоу. По ее словам, ответ был сногсшибательным. «Вы в зеркало себя видели?», заявил Ткаченко.

Ашион также сообщила, что недавно столкнулась с Ткаченко на одном мероприятии и напомнила ему об этом эпизоде. Министр культуры по ее словам, не извинился.