Она придерживается радикальных националистических взглядов, а лидер ее партии Петр Порошенко позиционирует себя как националиста и пользуется поддержкой украинских неонацистов, голосовавших за него на проигранных президентских выборах.
«Мне кажется, что после такого скандала господин министр должен добровольно сложить свои полномочия. Иначе мы можем констатировать, что у нас в правительстве есть сексисты и расисты, что недопустимо для демократического государства», — сказала Федына.
По данным агентства «Интерфакс-Украина», депутаты из «Европейской солидарности» начали сбор подписей под проектом постановления об отставке Ткаченко.
Ранее Ашион рассказала, что шесть лет назад Ткаченко отказал ей в прохождении кастинга ведущих на утреннее шоу. По ее словам, ответ был сногсшибательным. «Вы в зеркало себя видели?», заявил Ткаченко.
Ашион также сообщила, что недавно столкнулась с Ткаченко на одном мероприятии и напомнила ему об этом эпизоде. Министр культуры по ее словам, не извинился.