Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что следующий отопительный сезон на Украине начнется вовремя и подчеркнул, что вопрос находится на его личном контроле. Об этом 2 июля он рассказал во время часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада».

«Подготовка к отопительному сезону находится на моем контроле лично и профильных министерств — Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики. Он будет начат вовремя, в установленные законом сроки и без срывов. Я вас в этом уверяю», — заявил премьер.

Газа хватает, но есть риски: как пройдёт отопительный сезон на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины к осенне-зимнему периоду 2021/22 года и его прохождению.