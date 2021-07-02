«Подготовка к отопительному сезону находится на моем контроле лично и профильных министерств — Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики. Он будет начат вовремя, в установленные законом сроки и без срывов. Я вас в этом уверяю», — заявил премьер.
В частности, Шмыгаль обратил внимание, что в этом году отопительный сезон на Украине был проведен без срывов и опозданий.
Ранее Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины к осенне-зимнему периоду 2021/22 года и его прохождению.