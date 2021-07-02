Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует предъявить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и «кое-кому из руководства» ФРГ по результатам антитеррористической операции. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщило агентство Sputnik Беларусь

Последствия инцидента. Что задумал Лукашенко и что получилось? © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», — сказал Лукашенко.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране.

Со второго полугодия 2020 года в республике фиксируется резкая активизация террористических угроз, которые исходят от соседних государств.