Лукашенко сообщил о завершении масштабной антитеррористической операции, которая была осуществлена белорусскими спецслужбами и силовиками. Дополнительные подробности он пообещал сообщить в ближайшее время.
«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», — сказал Лукашенко.
Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране.
Со второго полугодия 2020 года в республике фиксируется резкая активизация террористических угроз, которые исходят от соседних государств.