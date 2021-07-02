Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Донбасс оказался на грани экологической катастрофы, которая может наступить через несколько месяцев. Об этом 2 июля он заявил в комментарии «РБК-Украина»

«Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области», — заявил Резников.

Донбасс: от экологической катастрофы до геноцида © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. По его словам, пока радиационный фон там в пределах нормы.

Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну в Донбассе, которая продолжается уже семь лет.

Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако в 2021 году Украина отказалась встречаться с представителями Донецка и Луганска.

Также Киев заявляет, что необходимо выбрать другую площадку, приезжать в Минск его представители больше не намерены.