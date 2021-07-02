«Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области», — заявил Резников.
По его словам, закрыв и затопив десятки шахт, жители Донбасса якобы поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.
Также глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. По его словам, пока радиационный фон там в пределах нормы.
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну в Донбассе, которая продолжается уже семь лет.
Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако в 2021 году Украина отказалась встречаться с представителями Донецка и Луганска.
Также Киев заявляет, что необходимо выбрать другую площадку, приезжать в Минск его представители больше не намерены.