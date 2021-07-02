Украинцы с 5 по 11 июля смогут вакцинироваться от коронавируса на территории фестиваля Atlas Weekend. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает Telegram-канал HELSI.ME

Центр вакцинации будет находиться в девятом павильоне киевской ВДНХ и работать ежедневно с 5 по 11 июля с 10:00 до 16:00.

Отмечается, что посетителям не обязательно иметь билет на Atlas Weekend, чтобы вакцинироваться.

Кубинский прорыв. Страна успешно испытала свою вакцину и может помочь Украине © AFP, Jorge Luis Baños

Фестиваль Atlas Weekend пройдет с 5 по 11 июля на территории киевской ВДНХ. Ежегодный музыкальный фестиваль был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Два дня фестиваля в этом году будут бесплатными — 5 и 6 июля.