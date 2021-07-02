Центр вакцинации будет находиться в девятом павильоне киевской ВДНХ и работать ежедневно с 5 по 11 июля с 10:00 до 16:00.
Отмечается, что посетителям не обязательно иметь билет на Atlas Weekend, чтобы вакцинироваться.
Центр массовой вакцинации будет организован при поддержке Минздрава Украины, UNICEF, клиники «Добробут» и компании «Киевстар».
Фестиваль Atlas Weekend пройдет с 5 по 11 июля на территории киевской ВДНХ. Ежегодный музыкальный фестиваль был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Два дня фестиваля в этом году будут бесплатными — 5 и 6 июля.