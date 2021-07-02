«В результате подлых вражеских обстрелов один наш защитник погиб и один получил ранения», — сообщили в ведомстве.
Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки бойцы ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив около 100 мин и артснарядов по республике.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявляет, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.