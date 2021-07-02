В результате обстрелов со стороны украинских силовиков в ДНР погиб один ополченец, еще один ранен. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции республики

«В результате подлых вражеских обстрелов один наш защитник погиб и один получил ранения», — сообщили в ведомстве.

Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки бойцы ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив около 100 мин и артснарядов по республике.

Отказаться от урегулирования, не отпустив Донбасс. В чем смысл референдума Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.