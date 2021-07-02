Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США одобрил поправку, которая аннулирует решение американской администрации об отказе от санкций в отношение компании-оператора «Северного потока-2». Об этом 1 июля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на результаты голосования

Соответствующую поправку предложила член конгресса от Огайо, демократ Марси Капур. Утвердит ли поправку полный состав обеих палат пока непонятно.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток - 2»: США требуют от Германии установить «выключатель» на трубопроводе, а цены на газ в Европе взлетели выше 400 долларов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

При этом президент США Джо Байден ранее отказался вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, отметив, что это противоречит национальным интересам США.

Но сразу после этих слов США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту «Северный поток — 2».