Соответствующую поправку предложила член конгресса от Огайо, демократ Марси Капур. Утвердит ли поправку полный состав обеих палат пока непонятно.
«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом. Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
При этом президент США Джо Байден ранее отказался вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, отметив, что это противоречит национальным интересам США.
Но сразу после этих слов США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту «Северный поток — 2».