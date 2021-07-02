Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала изменение позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, являются ли русские и украинцы одним народом. Об этом она написала в своем Telegram-канале 2 июля

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. В ответ Зеленский написал в своем Twitter, что украинцы и русские не являются одним народом и что у каждого свой путь.

Зеленский кардинально поменял отношение к русским © AP, Efrem Lukatsky

«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: "Мы же не идиоты!" Очевидно, за семь лет многое изменилось», — отметила Захарова.

Ранее украинский парламент 331 голосом при необходимых 226 принял в первом чтении законопроект № 5506, определяющий понятие коренного народа на Украине. Русский народ в списке коренных народов не значится.