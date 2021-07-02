Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. В ответ Зеленский написал в своем Twitter, что украинцы и русские не являются одним народом и что у каждого свой путь.
Захарова напомнила, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» в 2014 году Зеленский заявил: «Мы (русские и украинцы — ред.) один народ».
«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: "Мы же не идиоты!" Очевидно, за семь лет многое изменилось», — отметила Захарова.
Ранее украинский парламент 331 голосом при необходимых 226 принял в первом чтении законопроект № 5506, определяющий понятие коренного народа на Украине. Русский народ в списке коренных народов не значится.