Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступила против принятия Верховной Радой закона о коренных народах, в список которых не попали русские. Официальное заявление было опубликовано 1 июля на сайте «ОПЗЖ»

По мнению представителей партии, власть продолжает националистическую политику дискриминации и унижения миллионов украинских граждан, а также делит народ по этническому, культурному и языковому признакам. Очередным таким шагом стало принятие закона о коренных народах, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским

«Этот закон лишь углубляет раскол в украинском обществе. Украина превращается в националистическое государство, где есть привилегированные народы, за которыми закреплены все культурные, языковые, информационные права и даже право на собственные представительские органы. И есть "нежелательные" бесправные национальные меньшинства, в первую очередь — русские, для которых есть только дискриминация, оскорбительные обвинения, квоты, штрафы и политика принудительной ассимиляции», — заявили в ОПЗЖ.

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«Теперь она утвердила «реестр» коренных народов. В этом списке не оказалось места русским, венграм, евреям, полякам и другим национальностям, которые всегда здесь жили и все вместе строили Украину. Теперь Зе-власть сказала им: это не ваша страна. Здесь у вас нет права развивать свою идентичность и культуру. Здесь вы больше не можете быть собой», — добавили в партии.

ОПЗЖ выразила решительный протест против раскола украинского народа и потребовала отменить дискриминационный закон, а также обеспечить конституционные права русских, русскоязычных граждан Украины и представителей других национальных общин.