Пока непонятно, почему Россия настаивает на невозможности победы в ядерной войне, потому что это единственная площадка, где Россия и США выступают равноценными партнёрами. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что у НАТО и США огромное преимущество в неядерных силах, конвенционных армиях, потому войну обычного типа они могут выиграть, а ядерную войну нет.

«Почему Россия отказывается от такой возможности самозащиты, я не понимаю, поэтому хотелось бы видеть детали того, что имеется сторонами в виду под "стратегической безопасностью"», — указал Злобин.

Кроме того, остаётся открытым вопрос о том, будут ли в это понимание входить новые виды угроз, например, киберугрозы, химическое оружие, климатическое или биологическое оружие, особенно на фоне коронавируса, происхождение которого до сих пор неясно, либо всё ограничится только контролем над ядерным оружием, задается вопросом специалист.

Сама по себе идея стратегической безопасности не значит ничего, переговоры могут вестись годами, десятилетиями, поэтому хорошо, что диалог начался, но никаких гарантий, что он будет содержательным, нет, заключил собеседник издания.

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