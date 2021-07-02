На фото курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко маршируют в одинаковых футболках, камуфляжных штанах и туфлях на каблуке.
Как объяснил изданию «Армия.Информ» преподаватель института майор Евгений Балабушка, так курсантки тренируются, так как на параде будут маршировать в парадной форме, которая предполагает туфли на каблуке.
«На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые будут шагать в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви», — сказал Балабушка.
В сети возмутились тем, что девушек одели в туфли на каблуках, — обувь назвали непрактичной, а традицию одевать женщин военных в парадную форму с каблуками назвали традицией тоталитарных режимов.
«Зеленский — ценитель советской эстетики», «они обезумели», «похоже на Северную Корею», — пишут пользователи Twitter.
Жіночій розрахунок буде марширувати на військовому параді у туфлях на підборах….— Олександр Погребиський (@nasia014) July 1, 2021
Яка жесть…
Фото з тренувань на сторінці Міністерства Оборони pic.twitter.com/v9RKCAI1NA