Пользователей соцсетей возмутили фотографии курсанток, марширующих на каблуках на тренировке к военному параду, который состоится в День Независимости Украины. Фотографии накануне опубликовала пресс-служба Министерства обороны Украины

На фото курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко маршируют в одинаковых футболках, камуфляжных штанах и туфлях на каблуке.

Зеленский задумал провести военный парад © president.gov.ua Евгений Балабушка, так курсантки тренируются, так как на параде будут маршировать в парадной форме, которая предполагает туфли на каблуке.

«На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые будут шагать в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви», — сказал Балабушка.

В сети возмутились тем, что девушек одели в туфли на каблуках, — обувь назвали непрактичной, а традицию одевать женщин военных в парадную форму с каблуками назвали традицией тоталитарных режимов.

«Зеленский — ценитель советской эстетики», «они обезумели», «похоже на Северную Корею», — пишут пользователи Twitter.