На Украине за минувшие сутки зафиксировали 696 новых случаев коронавируса (из них детей - 36, медработников - 33), летальных исходов - 33. Об этом сообщила 2 июля пресс-служба Министерства здравоохранения страны
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.
Всего с начала пандемии в стране заболели 2 236 497 человек, летальных исходов — 52 391.
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