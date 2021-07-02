Коронавирус в цифрах и фактах. Самое актуальное о пандемии на 1 июля
Коронавирус в цифрах и фактах. Самое актуальное о пандемии на 1 июля
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Всего с начала пандемии в стране заболели 2 236 497 человек, летальных исходов — 52 391.

 