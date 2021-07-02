На Украине за минувшие сутки зафиксировали 696 новых случаев коронавируса (из них детей - 36, медработников - 33), летальных исходов - 33. Об этом сообщила 2 июля пресс-служба Министерства здравоохранения страны

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