Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, согласно которому граждане 73 стран с 15 июля могут без визы въезжать в страну на срок до 5 суток для вакцинации от COVID-19. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба главы государства

При этом перечня стран, жителям которых разрешили въезжать на прививку, пока нет.

За жизнь против смерти. Как в России взялись за вакцинацию © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Белоруссии производится более полумиллиона доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в месяц. В стране также зарегистрирована облегченная версия вакцины «Спутник Лайт» и китайская вакцина Vero Cell.

Иностранные граждане смогут пройти вакцинацию в более чем 80 медучреждениях.