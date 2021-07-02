При этом перечня стран, жителям которых разрешили въезжать на прививку, пока нет.
Желающие должны будут подать заявку, после удовлетворения которой они смогут купить препарат и сделать прививку в организации, которая входит в список, определенный Министерством здравоохранения Белоруссии.
В Белоруссии производится более полумиллиона доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в месяц. В стране также зарегистрирована облегченная версия вакцины «Спутник Лайт» и китайская вакцина Vero Cell.
Иностранные граждане смогут пройти вакцинацию в более чем 80 медучреждениях.