«А почему не на украинском?». Житель Риги возмутился русским языком в транспорте
«А почему не на украинском?». Житель Риги возмутился русским языком в транспорте
© РИА Новости, Сергей Мелконов / Перейти в фотобанк
«Занимая соответствующий пост, он должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике», — сказала она.

Захарова отметила, что мэру Риги надо думать о развитии экономических связей с российскими регионами, а не заниматься политическим хулиганством.

В Риге, которая принимала чемпионат мира по хоккею, были установлены флаги стран-участниц первенства. Власти заменили флаг России на флаг Олимпийского комитета, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства. Посольство РФ раскритиковало это решение.

Кроме того, Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно.Таким образом они выразили поддержку оппозиции.

 