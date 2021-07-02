«Занимая соответствующий пост, он должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике», — сказала она.
Захарова отметила, что мэру Риги надо думать о развитии экономических связей с российскими регионами, а не заниматься политическим хулиганством.
В Риге, которая принимала чемпионат мира по хоккею, были установлены флаги стран-участниц первенства. Власти заменили флаг России на флаг Олимпийского комитета, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства. Посольство РФ раскритиковало это решение.
Кроме того, Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно.Таким образом они выразили поддержку оппозиции.