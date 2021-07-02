Россия запретила въезд мэру Риги Мартиньшу Стакису, снявшему российский и белорусский флаги во время чемпионата мира по хоккею. Об этом 1 июля на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова

«А почему не на украинском?». Житель Риги возмутился русским языком в транспорте © РИА Новости, Сергей Мелконов / Перейти в фотобанк сказала она.

Захарова отметила, что мэру Риги надо думать о развитии экономических связей с российскими регионами, а не заниматься политическим хулиганством.

В Риге, которая принимала чемпионат мира по хоккею, были установлены флаги стран-участниц первенства. Власти заменили флаг России на флаг Олимпийского комитета, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства. Посольство РФ раскритиковало это решение.

Кроме того, Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно.Таким образом они выразили поддержку оппозиции.