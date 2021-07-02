«Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношение, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша "квартальская" позиция — не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства», — заявил тогда будущий президент.
На днях президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ. Однако Зеленский позже возразил, хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ».