Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2014 года во время гастролей со студией «Квартал 95» в Донецке в интервью местной «Муниципальной газете» высказывал мнение, что украинцы и русские являются одним народом

«Желто-голубой флаг над Госдумой»: Зеленский ответил Путину на заявление о единстве русских и украинцев © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев На днях президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Украина не является недружественной России страной, а украинцы и русские — один народ. Однако Зеленский позже возразил, хотя две страны и объединяет общая часть истории и соседство, «мы точно не один народ».