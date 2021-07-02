Комментируя предстоящие досрочные выборы в парламент Додон отметил, что о попытках вмешательства свидетельствует активность представителей стран Запада, в том числе США.
Он заявил, что влияние на исход выборов пытаются оказать и через тысячи неправительственных организаций, которые спонсируются Вашингтоном и Брюсселем.
В Молдавии действуют многочисленные подобные организации, которые стремятся выставить социалистов и коммунистов в негативном свете, а также оказать поддержку правым прозападным партиям, подчеркнул политик.
Он добавил, что на это тратятся «сумасшедшие деньги, сотни тысяч долларов».
Ранее Додон заверял, что Молдавия без дружбы с Россией не выживет — ее проглотят, как этого хотят некоторые «западники», и будут использовать против РФ.