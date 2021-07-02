Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон 1 июля рассказал, что западные дипломаты активно вмешиваются в молдавский избирательный процесс, передает РИА Новости

Додон рассказал о попытке Запада затянуть Россию в конфликт © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Он заявил, что влияние на исход выборов пытаются оказать и через тысячи неправительственных организаций, которые спонсируются Вашингтоном и Брюсселем.

В Молдавии действуют многочисленные подобные организации, которые стремятся выставить социалистов и коммунистов в негативном свете, а также оказать поддержку правым прозападным партиям, подчеркнул политик.

Он добавил, что на это тратятся «сумасшедшие деньги, сотни тысяч долларов».

Ранее Додон заверял, что Молдавия без дружбы с Россией не выживет — ее проглотят, как этого хотят некоторые «западники», и будут использовать против РФ.