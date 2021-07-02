Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 1 июля предрекла Украине потерю большей части ее территории, передает РИА Новости.

Тимошенко заявила, что остановит рынок земли на Украине © ba.org.ua

Депутат отметила, что государство фактически потеряет право контроля над тем, как владельцы используют землю, а также лишится возможности контролировать ситуацию с позиции экологического законодательства. При этом она подчеркнула, что владельцам сельскохозяйственных угодий будет позволено практически все что угодно, они даже смогут снимать верхний слой чернозема.

«С 1 июля наша земля, 72 процента территории Украины, начнет уходить», — резюмировала политик.

В конце марта 2020 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физическим лицам, гражданам Украины, земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобретать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров каждому.