Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Украины Алексей Кучеренко 1 июля в эфире телеканала «Первый независимый» предрек стране большие проблемы с газом предстоящей зимой

Дмитрий Марунич: Все идет к тому, что украинцы будут платить за газ как в ЕС © РИА Новости, Нина Зотина

Кучеренко также отметил, что сейчас европейцы находятся в панике из-за того, что «Газпром» не поставляет в Европу нужный для заполнения хранилищ на зимний сезон объем газа. Министр добавил, что даже несмотря на летний сезон, цены на топливо остаются высокими, а в Киеве даже не задумываются о предстоящих проблемах.

Накануне стало известно, что цены на газ на голландском хабе TTF, служащие ориентиром для рынка, достигли исторически рекордного уровня на фоне дефицита. В этом году они выросли почти на 90% после долгой и холодной зимы, которая заставила города израсходовать имеющиеся запасы газа. Кроме того, Россия теперь направляет меньше топлива через Украину, а это ключевой путь для транзита в Европу.

Росту цен на газ также способствовала жара, которая привела к большему расходу энергии на кондиционирование помещений. Подорожало из-за погоды и электричество, что коснулось Прибалтики и Восточной Европы.