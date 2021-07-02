По его словам, Москва якобы чинит препоны для возможных контрактов Киева с зарубежными партнерами.
«Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее», — сказал он.
Также Бадрак указал, что с 2014 года Украина потеряла позиции на международном рынке вооружений, поскольку сама стала остро нуждаться в оружии.
Однако, добавил он, сейчас Киев восстанавливает свои позиции «и развивает свой военно-промышленный комплекс, а Россия испытывает технологический спад и деградацию».
Не так давно украинский государственный концерн «Укроборонпром» оскандалился из-за дела о коррупции с участием высокопоставленных силовиков из окружения пятого президента Украины Петра Порошенко. В феврале 2019 года журналистами было обнародовано расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины, что запрещено санкциями. Главными участниками схемы назвали тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее Свинарчука) и его сына Игоря.