Оружейный экспорт Украины обвалился из-за действий России. Такую точку зрения высказал 1 июля украинский военный эксперт Валентин Бадрак в эфире канала UkrLife

Картонные макеты и просьбы о помощи. В Киеве проходит выставка вооружений © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее», — сказал он.

Также Бадрак указал, что с 2014 года Украина потеряла позиции на международном рынке вооружений, поскольку сама стала остро нуждаться в оружии.

Однако, добавил он, сейчас Киев восстанавливает свои позиции «и развивает свой военно-промышленный комплекс, а Россия испытывает технологический спад и деградацию».

Не так давно украинский государственный концерн «Укроборонпром» оскандалился из-за дела о коррупции с участием высокопоставленных силовиков из окружения пятого президента Украины Петра Порошенко. В феврале 2019 года журналистами было обнародовано расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины, что запрещено санкциями. Главными участниками схемы назвали тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее Свинарчука) и его сына Игоря.