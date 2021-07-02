Одержать победу над украинским режимом будет очень непросто, учитывая, что США и Евросоюз оказывают ему серьезную поддержку. Об этом рассказал публицист, писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий «Гоблин» Пучков: В России по-прежнему ждут, что Украина развалится сама собой © commons.wikimedia.org, Sudomoin Danila Владимиром Путиным и Джо Байденом, затрагивалась в том числе тема украинского кризиса. По словам Путина, Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. В свою очередь Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

После Евромайдана в России было много разговоров о скором развале Украины и падении этого режима, но с момента госпереворота 2013-2014 годов прошло уже 7 лет, и Украина до сих пор не развалилась, отметил эксперт.

«Никакого голода там нет, никакого закрытия предприятий. И главный торговый партнер у них — это Россия, с которой они «воюют». Я подозреваю, что в нашей внешней политике такая задача вообще не стоит, иначе никто бы с ней не торговал. Это как в анекдоте: вам, хирургам, лишь бы резать. Прыгнешь с табуретки — само отвалится. Я подозреваю, что они ждут, что она сама развалится», — рассуждает Пучков.

Украина нужна в том виде, в каком она есть только для того чтобы воздействовать на Россию, но если США понадобится это прекратить, Вашингтоне скажут: «да забирайте себе всю левобережную часть, и нормально», заключил собеседник издания.

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