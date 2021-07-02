Украина является не субъектом, а объектом геополитических отношений. И в вопросе американо-российских отношений она всегда будет разменной монетой. Об этом рассказал публицист, писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий «Гоблин» Пучков: В России по-прежнему ждут, что Украина развалится сама собой © commons.wikimedia.org, Sudomoin Danila Владимиром Путиным и Джо Байденом затрагивалась в том числе тема украинского кризиса. По словам Путина, Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. В свою очередь, Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Эксперт пояснил, что Украина нужна в том виде, в каком она есть только для того, чтобы воздействовать на Россию, но если США понадобится это прекратить, в Вашингтоне скажут: «да забирайте себе всю левобережную часть, и нормально».

«Американцам на Украину глубоко плевать. Они используют Украину как известный предмет, а использованный предмет выбрасывают. Можно только поздравить Украину, если ей нравится ходить под белым хозяином, который все за нее решает. А все вопли про демократию и «гидность» — вот она где, ваша «гидность». Посмотрим, как ее дальше используют», — указал Пучков.

Понятно, что дела всегда важнее слов, но то, что Байден признал приверженность Минским соглашениям, это важно, заключил собеседник издания.

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