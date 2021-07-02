Киев может быть доволен встречей президентов России и США, поскольку он может с полным основанием заявить, что позиция Киева «ничего об Украине без Украины» была услышана и с его мнением считаются. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Андрей Золотарев о встрече Путина и Байдена в контексте Украины © Facebook, Золотарев Андрей Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями. В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.

Эксперт отметил, что Байден отделался стандартной фразой о поддержке территориальной целостности Украины, заявив, что у него свой взгляд на выполнение Минских соглашений и что надо сконцентрироваться на дипломатии, притом что украинской тематике в рамках саммита отвелось от силы 15 минут.

«Если же в узком кругу что-то проговаривалось, то увидим по действиям, если усилится давление Вашингтона на Киев в части выполнения Минских соглашений. Но тут максимум наметки компромисса — ничего глобального по Украине. Во всяком случае ожидания адептов «большой сделки», что Байден сдаст Украину, будет размен, не оправдались», — пояснил Золотарев.

Что касается России, то она если и удовлетворена итогами встречи, то в малой мере, поскольку у нее были ожидания чего-то большего, но, очевидно, стороны поняли, что говорить не о чем, поскольку если процесс продвигается, то обычно затягиваются переговоры часов на 5 и более, а они длились всего 3,5 числа, заключил политолог.

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