Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о статусе олигархов (№ 5599), документ поддержали 275 депутатов, в том числе депутатская группа олигарха Игоря Коломойского «За будущее», сообщает Telegram-канал Украина.ру 1 июля

«Группа олигарха Игоря Коломойского "За будущее" проголосовала "ЗА" закон «об олигархах». Не так давно бизнесмен высказывался, что не боится попадания в список олигархов, главное, чтобы ему там "не было одиноко"», — говорится в сообщении.

Теперь на Украине официально определяется понятие «олигарх», который должен соответствовать как минимум трем из четырех критериев: участвовать в политической жизни, влиять на СМИ, в том числе интернет-СМИ, иметь статус бенефициара или контролировать естественную монополию или монопольный бизнес, стоимость активов превышает 2,19 миллиарда гривен (примерно $80 млн).

Кроме того, признать человека олигархом может Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в случае, если Кабинет министров, члены СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета подадут соответствующее постановление.

После этого президент должен ввести решение СНБО в действие своим указом, после чего человек официально будет признан олигархом.