Украинский парламент 331 голосом при необходимых 226 принял в первом чтении законопроект № 5506, определяющий понятие коренного народа на Украине

Русский народ, как, впрочем, и украинский, в списке коренных народов не значится.

Согласно определению в данном законопроекте, «коренным народом» названа «автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, имеет самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства».

«Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки», — говорится в документе.

Закон гарантирует культурные, образовательные, языковые и информационные права и право на устойчивое развитие тех народов, которые подпадают под определение в законе.