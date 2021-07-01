«Ремонтная бригада работает над устранением дефекта. Отключение блока №3 не повлияло на энергообеспечение и водоснабжение региона и города», — говорится в сообщении.
Сейчас Запорожская ТЭС работает двумя энергоблоками №1 и №4 общей мощностью 523 МВт.
Напомним, в летний период нагрузка на энергосистему Украины резко возрастает из-за использования кондиционеров в жаркое время года.
Тепловые электростанции до сих пор используются, так как только они могут оперативно увеличить генерацию электричества и поддержать баланс энергосистемы.
Аналогичные пиковые нагрузки на энергосистему наблюдаются зимой во время холодов, когда люди на Украине повсеместно используют электрообогреватели для отопления.
В январе-феврале 2021 года украинские ТЭС неоднократно выходили из строя из-за активной эксплуатации.