Ненависть к русским, которая прививается молодому поколению на Украине, плохо обернется для самой страны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью «Первому каналу» 1 июля

Кулеба пояснил слова о пропасти между русскими и украинцами © Facebook, Dmytro Kuleba

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах». Документ признает коренным народом страны автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является этническим меньшинством с самобытными языком, культурой и не имеет государственного образования за пределами республики. Таким образом, он запрещает считать коренным народом страны русских и еще ряд этносов, проживающих на Украине.

Президент России Владимир Путин раскритиковал законопроект. Накануне во время прямой линии он подчеркнул, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом руководство республики глава государства счел «явно недружественным» по отношению к Москве.