«Трагедия заключается в том, что на Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть, и в итоге эта ненависть будет разрушительной для самой страны», — подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах». Документ признает коренным народом страны автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является этническим меньшинством с самобытными языком, культурой и не имеет государственного образования за пределами республики. Таким образом, он запрещает считать коренным народом страны русских и еще ряд этносов, проживающих на Украине.
Президент России Владимир Путин раскритиковал законопроект. Накануне во время прямой линии он подчеркнул, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом руководство республики глава государства счел «явно недружественным» по отношению к Москве.