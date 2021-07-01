Управление Украиной извне - это «красная линия», и президент РФ Владимир Путин и руководство страны готовят такие меры безопасности, которые застрахуют Москву на случай провокационных устремлений Киева. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в эфире «Первого канала» 1 июля

Глава МИД Украины: Вступим в НАТО раньше, чем в ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

При этом, по словам Пескова, такое мнение является очень серьезным заблуждением, так как устремление в сторону НАТО, напротив, может добавить больше нестабильности всему Европейскому континенту и фактически перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной.

Для президента РФ, как отметил пресс-секретарь главы государства, это является большой обеспокоенностью и «причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на Европейском континенте».