«Это красная линия. Украина — не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием других стран, точнее, другой страны — США. Это страна, которая считает, что решить свои внутренние проблемы, я имею в виду проблемы Донбасса, можно путем вступления в НАТО, путем вступления в антироссийский военный союз», — отметил он.
При этом, по словам Пескова, такое мнение является очень серьезным заблуждением, так как устремление в сторону НАТО, напротив, может добавить больше нестабильности всему Европейскому континенту и фактически перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной.
Для президента РФ, как отметил пресс-секретарь главы государства, это является большой обеспокоенностью и «причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на Европейском континенте».