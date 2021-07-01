В Москве закончился препарат «ЭпиВакКорона». Об этом 1 июля сообщили на официальном сайте мэра столицы

Начались клинические испытания трёхкратного введения «ЭпиВакКороны» © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Неделю назад аналогичная ситуация возникла с «Ковивак». Запасы препарата закончились 22 июня, их удалось пополнить спустя три дня. Однако к 28 июня они вновь подошли к концу.

За минувшие сутки в столице выявили 7597 новых случаев COVID-19, скончались 108 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о старте ревакцинации от коронавируса в столице, повторно привиться можно любым зарегистрированным в России препаратом, но в настоящий момент в наличии есть «Спутник V» и «Спутник Лайт».