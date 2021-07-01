«Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», — отмечается в релизе.
Неделю назад аналогичная ситуация возникла с «Ковивак». Запасы препарата закончились 22 июня, их удалось пополнить спустя три дня. Однако к 28 июня они вновь подошли к концу.
За минувшие сутки в столице выявили 7597 новых случаев COVID-19, скончались 108 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о старте ревакцинации от коронавируса в столице, повторно привиться можно любым зарегистрированным в России препаратом, но в настоящий момент в наличии есть «Спутник V» и «Спутник Лайт».