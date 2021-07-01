Вспышка заболеваемости COVID-19 на Украине в июле-августе будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране. Об этом 1 июля заявили эксперты Киевской школы экономики (KSE) на брифинге, передает «РБК-Украина»

«В Украине возможна вспышка заболеваемости COVID-19 в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране», — говорится в сообщении.

До последнего украинца. Почему Украина становится необитаемой страной © РИА Новости, Стрингер Юрий Ганиченко заявил, что на Украине необходимо нарастить количество тестов в трех областях — Киевской, Луганской и Хмельницкой.

По его словам, это очень опасно в связи с тем, что на прошлой неделе на Украине обнаружили штамм «дельта». Также он отметил, что в Киевской и Луганской областях вместе с сокращением тестирования растет коэффициент обнаружения.

По данным KSE, для того, чтобы вакцинировать 70% населения Украины, необходимо ежедневно прививать более 225 тысяч человек. В настоящее время эта цифра составляет в среднем около 62 тысяч человек.