«В Украине возможна вспышка заболеваемости COVID-19 в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране», — говорится в сообщении.
Руководитель центра экономики охраны здоровье KSE Юрий Ганиченко заявил, что на Украине необходимо нарастить количество тестов в трех областях — Киевской, Луганской и Хмельницкой.
По его словам, это очень опасно в связи с тем, что на прошлой неделе на Украине обнаружили штамм «дельта». Также он отметил, что в Киевской и Луганской областях вместе с сокращением тестирования растет коэффициент обнаружения.
По данным KSE, для того, чтобы вакцинировать 70% населения Украины, необходимо ежедневно прививать более 225 тысяч человек. В настоящее время эта цифра составляет в среднем около 62 тысяч человек.