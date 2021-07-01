Белоруссия готова передавать России произведенную у себя вакцину от коронавируса. Об этом президент республики Александр Лукашенко сказал на пленарном заседании Форума России и Белоруссии 1 июля, передает РИА Новости

Белоруссия получила собственную вакцину от коронавируса - Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк отметил он.

Промышленный выпуск российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» начался в Белоруссии в марте 2021 года на РУП «Белмедпрепараты». Объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составляет до 500 тысяч доз ежемесячно.

В мае Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству «Спутника V». При этом белорусский президент тогда планировал открыть на границе несколько переходов, обустроить там палатки, чтобы принять желающих вакцинироваться с территории Польши, Литвы и Украины.