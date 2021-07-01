«Мы успешно сегодня работаем, производим в месяц более полумиллиона доз. Этого предостаточно для того, чтобы вакцинировать население Беларуси, и при необходимости мы уже в обратном направлении будем способны передавать разлитую вакцину для того, чтобы Россия могла использовать ее», — отметил он.
Промышленный выпуск российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» начался в Белоруссии в марте 2021 года на РУП «Белмедпрепараты». Объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составляет до 500 тысяч доз ежемесячно.
В мае Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству «Спутника V». При этом белорусский президент тогда планировал открыть на границе несколько переходов, обустроить там палатки, чтобы принять желающих вакцинироваться с территории Польши, Литвы и Украины.