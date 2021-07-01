Украинские парламентарии переименовали расположенный на линии соприкосновения поселок городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк. Трансляцию заседания парламента 1 июля вел телеканал «Рада»

В пояснительной записке указано, что Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась к Раде с представлением о переименовании. В частности, депутаты одобрили проект постановления 301 голосом.

«Переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк… инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия», — говорится в документе.

Внучка Ротару бросила Нью-Йорк ради танца на выступлении брата в Киеве © София Евдокименко/Инстаграм

При этом Украинский институт национальной памяти указывает на то, что переименование президиумом Верховного Совета Украины 19 октября 1951 года пгт Нью-Йорк в пгт Новгородское «было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии».

Поселок расположен практически на линии соприкосновения, возле него возведены укрепления украинских вооруженных формирований. Нередко они попадают под ответные обстрелы армий ДНР и ЛНР.

Теперь сообщения о росте напряженности близ Нью-Йорка могут стать обыденностью, а в самом ПГТ могут открыть свою «Нью-Йорк Таймс».