В Крыму зафиксирован рекордный рост турпотока за первое полугодие, когда в регионе отдохнули почти 3,3 миллиона туристов. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил на своей странице в «ВКонтакте» 1 июля

Туристы не покидают Крым, даже несмотря на закрытые пляжи - СМИ © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк написал он.

По словам Аксенова, только в июне в Крыму отдохнули более 1,3 миллиона туристов, что на 43% больше, чем в июне 2019 года. При этом 60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — авиасообщением, 8% — по железной дороге.

По данным главы Крыма, средняя загрузка работающих пунктов размещения в июне превысила 80%, а в отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%.

В середине июня ряд городов Крыма и Севастополь накрыл мощный циклон, принесший с собой сильные ливни. В результате подтоплений море было загрязнено, а пляжи закрыты. Тем не менее, как сообщали СМИ, туристы не покидали Крым, но перебирались в другие города.