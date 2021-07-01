«В этом году мы фиксируем рекордный рост турпотока в Крым. По итогам первого полугодия турпоток вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3 миллионов 289,2 тысячи туристов», — написал он.
По словам Аксенова, только в июне в Крыму отдохнули более 1,3 миллиона туристов, что на 43% больше, чем в июне 2019 года. При этом 60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — авиасообщением, 8% — по железной дороге.
По данным главы Крыма, средняя загрузка работающих пунктов размещения в июне превысила 80%, а в отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%.
В середине июня ряд городов Крыма и Севастополь накрыл мощный циклон, принесший с собой сильные ливни. В результате подтоплений море было загрязнено, а пляжи закрыты. Тем не менее, как сообщали СМИ, туристы не покидали Крым, но перебирались в другие города.