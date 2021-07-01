Бывшего исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Украины Александра Соколова подозревают в превышении полномочий. Об этом 1 июля сообщается в Facebook общественной организации «Совет общественного контроля»

В частности, Соколов обвиняется по статье 365 части 3 Уголовного кодекса за нарушение правила государственной регистрации нормативно-правовых актов, из-за чего к сотрудникам и другим гражданам применяли недействующие нормативные акты.

ГБР против ПВО. Украинские следователи лишили страну «ключей от неба» © пресс-служба Министерства обороны Украины / пресс-служба Министерства обороны Украины / Перейти в фотобанк

В «Совете общественного контроля» сообщили, что дело было открыто по их инициативе. Помимо этого, они подали прошение в ГБР с призывом взыскания с Соколова компенсации материального ущерба.

На Украине сложная ситуация с избранием нового руководителя Государственного бюро расследований. Иностранные эксперты отказались участвовать в конкурсной комиссии по назначению директора ведомства.

Что теперь делать украинским властям — непонятно, ведь все решения должен утверждать Вашингтон.

ГБР, кстати, создавалось как аналог американского Федерального бюро расследований (ФБР) при деятельном участии властей США.