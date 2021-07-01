В частности, Соколов обвиняется по статье 365 части 3 Уголовного кодекса за нарушение правила государственной регистрации нормативно-правовых актов, из-за чего к сотрудникам и другим гражданам применяли недействующие нормативные акты.
На основании таких актов, по данным следствия, уволили более 300 госслужащих ГБР, а также выплачивали своим работникам доплаты, надбавки и другие виды материальной помощи.
В «Совете общественного контроля» сообщили, что дело было открыто по их инициативе. Помимо этого, они подали прошение в ГБР с призывом взыскания с Соколова компенсации материального ущерба.
На Украине сложная ситуация с избранием нового руководителя Государственного бюро расследований. Иностранные эксперты отказались участвовать в конкурсной комиссии по назначению директора ведомства.
Что теперь делать украинским властям — непонятно, ведь все решения должен утверждать Вашингтон.
ГБР, кстати, создавалось как аналог американского Федерального бюро расследований (ФБР) при деятельном участии властей США.