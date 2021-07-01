Фракции «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией в противовес президентскому. Об этом 1 июля заявили представители политических сил в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

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При этом он отметил, что на Украине созданы антикоррупционные органы, которые и должны ограничивать олигархическое влияние. В альтернативном законопроекте четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства.

Рада собирается на внеочередное заседание в четверг. Депутаты рассмотрят законопроект об олигархах.