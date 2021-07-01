По словам автора законопроекта, депутата из фракции «Европейская солидарность» Николая Княжицкого, законопроект Зеленского о деолигархизации предоставляет президенту чрезвычайные полномочия единолично назначать олигархами «всех, кто ему мешает».
При этом он отметил, что на Украине созданы антикоррупционные органы, которые и должны ограничивать олигархическое влияние. В альтернативном законопроекте четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства.
Рада собирается на внеочередное заседание в четверг. Депутаты рассмотрят законопроект об олигархах.