Киев набрал достаточно партнеров для проведения запланированного на 23 августа саммита переговорной площадки «Крымская платформа», но не хочет раскрывать список участников. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью Liga.net 1 июля

«Мазохисты»: Захарова прокомментировала слова Кулебы о «Крымской платформе» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Я не хочу облегчать дело Службе внешней разведки РФ. Поэтому мы не разглашаем список стран, которые уже согласились», — пояснил министр.

В то же время он утверждает, что «для проведения приличного саммита» собрано достаточно партнеров.

Создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова под юрисдикцию Украины. Работа платформы должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети. В МИД Украины ранее пообещали назвать участников мероприятия ближе к событию. Свое присутствие на нем подтвердил, в частности, президент Польши Анджей Дуда.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Восемнадцатого марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.