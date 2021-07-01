Фракция партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Верховной Раде Украины не будет принимать участие во внеочередном заседании 1 июля, в том числе протестуя против законопроекта о коренных народах Украины. Об этом сообщил депутат от партии Нестор Шуфрич, передает РИА Новости

«Нонсенс»: РПЦ раскритиковала планы Украины исключить русских из числа коренных народов © Daniel Tokarets / flickr В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет их права в государстве и помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины. Сегодня вечером по инициативе президента Рада соберется на внеочередное заседание, где рассмотрит соответствующий законопроект. Накануне президент РФ Владимир Путин назвал эту инициативу «уму непостижимой».