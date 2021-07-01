«Меня сейчас спрашивали, почему мы не хотим присутствовать на внеочередной сессии. Да потому что мы уважаем себя… Когда пришли крымские татары и при каких обстоятельствах? С Чингисханом и Батыем они пришли, сожгли Киев, но это уже история, претензий никаких нет. Тогда у меня вопрос: если монголо-татары нас жгли и мы признаем их наследников коренным народом, то скажите мне, почему венгры… не могут ими быть, а тем более русские? Мы должны быть справедливы ко всем», — возмутился Шуфрич.
В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет их права в государстве и помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины. Сегодня вечером по инициативе президента Рада соберется на внеочередное заседание, где рассмотрит соответствующий законопроект.
Накануне президент РФ Владимир Путин назвал эту инициативу «уму непостижимой».