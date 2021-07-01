Популярный украинский певец и танцор Monatik (Дмитрий Монатик), тщательно скрывавший подробности своей личной жизни, поделился с фанатами трогательным снимком первого поцелуя со своей супругой Ириной, поздравив ее с годовщиной свадьбы. Фото он опубликовал в Instagram 1 июля

«Мини-Монатики»: сыновья Monatik очаровали фанатов певца © Instagram, monatik_official

«Тринадцать лет тому назад. Луцк. Наш первый шуточный поцелуй на твоем 25-м дне рождения оказался совсем не шуткой!.. Ровно шесть лет назад мы стали семьей официально. Хотя, мне кажется, мы стали ей как раз после этого поцелуя! Ты подарила мне двух лучших пацанов, которыми я горжусь с каждым днем все больше. С каждым днем все сильнее восторгаясь тобой. Думал, искать буду целую жизнь… Вот и нашел… целую жизнь!!! Люблю тебя», — написал Монатик.

Его жена также поздравила любимого с годовщиной. Она поделилась чувственными фото с росписи в загсе. В посте Ирина отметила, что 1 июля их паре официально шесть лет, но неофициально они вместе уже 10 лет.