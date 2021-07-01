Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в Раде, что, несмотря на открытие рынка земли, политическая сила проведет «земельный референдум» и добьется решения Конституционного суда об отмене антиконституционного закона. Трансляцию заседания парламента 1 июля вел телеканал Рада

С 1 июля начинает действовать антиконституционный закон о распродаже сельскохозяйственной земли. По ее словам, этот закон нарушает минимум 22 статьи Конституции Украины.

«Людям запретили проводить на эту тему референдум и полностью разрушили Конституционный суд для того, чтобы не позволить принять решение об антиконституционности закона про землю. Наша команда и 70% украинцев не сдается. Мы все равно проведем референдум и добьемся решения КСУ. Мы не позволим распродать землю», — заявила Тимошенко.

Распродажа начинается. Чего ждать Украине от открытия рынка сельскохозяйственных земель

С 1 июля на Украине отменяется мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица) не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года.

С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 тыс. га.