С 1 июля начинает действовать антиконституционный закон о распродаже сельскохозяйственной земли. По ее словам, этот закон нарушает минимум 22 статьи Конституции Украины.
«Людям запретили проводить на эту тему референдум и полностью разрушили Конституционный суд для того, чтобы не позволить принять решение об антиконституционности закона про землю. Наша команда и 70% украинцев не сдается. Мы все равно проведем референдум и добьемся решения КСУ. Мы не позволим распродать землю», — заявила Тимошенко.
Она напомнила, что принятыми изменениями в Земельный кодекс владельцам земли разрешается снимать верхний слой черноземов. В то же время государство Украина лишается каких-либо контрольных функций за использованием земли.
С 1 июля на Украине отменяется мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица) не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года.
С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 тыс. га.