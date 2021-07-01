«В городе Белгород задержаны семь сторонников "М.К.У.", сформировавшие ее структурную ячейку, причастные к пропаганде неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений», — говорится в сообщении.
По оперативным данным, члены организации планировали вооруженные нападения на правоохранителей и гражданских. В ходе обысков у них нашли и изъяли холодное оружие, а также экстремистские материалы, переписки по подготовке "акций прямого действия". Кроме того, была обнаружена нарколаборатория.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
На прошлой неделе ФСБ задержала жителя Симферополя, собиравшего для украинских спецслужб информацию о полетах российской военной авиации. В настоящее время он заключен под стражу.