В Белгороде сотрудники ФСБ РФ разгромили первую за последнее время ячейку украинской неонацистской организации «М.К.У», задержаны 7 человек. Об этом в четверг, 1 июля, сообщила пресс-служба ведомства

«В городе Белгород задержаны семь сторонников "М.К.У.", сформировавшие ее структурную ячейку, причастные к пропаганде неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений», — говорится в сообщении.

Жестокие убийства: ФСБ опубликовала шокирующие документы о преступлениях нацистов в Крыму © РИА Новости, Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

На прошлой неделе ФСБ задержала жителя Симферополя, собиравшего для украинских спецслужб информацию о полетах российской военной авиации. В настоящее время он заключен под стражу.