Президент Украины Владимир Зеленский назвал высказывания российского коллеги Владимира Путина о внешнем управлении республикой не соответствующей реальности «пропагандисткой мантрой», передает 1 июля «Интерфакс-Украина»

Путин объяснил, почему Украина не входит в список недружественных РФ стран © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Он заверил, что Киев решает свои задачи по реальным вопросам самостоятельно, а не с помощью «теневых посредников, которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске».

Зеленский добавил, что международная субъектность республики за последние годы существенно усилилась и пояснил, что даже президент США Джо Байден на встрече с Путиным упоминал Украину лишь вскользь. Об этом, как утверждает глава государства, свидетельствуют и консультации, которая американская стороны провела с украинской до саммита, где согласовала свою позицию с Киевом и публично озвучила ее.

Накануне Путин в ходе прямой линии заявил, что прежде чем встречаться с Зеленским, надо понять, какие вопросы с ним вообще можно обсудить. Российский лидер уверен, что Зеленский отдал страну «под полное внешнее управление», и связанные с ней вопросы решаются в США, Германии и Франции.