«Россия, безусловно, готова к вооруженной эскалации. В том числе в Черном море», — сказал Кулеба.
При этом он утверждает, что столкновение с НАТО для РФ равносильно самоубийству, к чему Москва не стремится.
«К полномасштабному столкновению с НАТО они не готовы ни при каких обстоятельствах. Они будут щипать, провоцировать. Однако они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех», — заявил министр.
Ранее британский эсминец Defender устроил провокацию в Черном море у берегов Крыма, войдя в российские территориальные воды и покинув их после предупредительных выстрелов и бомбометания по курсу следования.
Позднее британская «Би-би-си» опубликовала секретные документы минобороны Британии, подтверждавшие, что это была сознательная провокация Лондона.
В министерстве подтвердили утерю секретной документации, отметив, что с провинившимся сотрудником «проводят работу».