«Россия, безусловно, готова к вооруженной эскалации. В том числе в Черном море», — сказал Кулеба.

При этом он утверждает, что столкновение с НАТО для РФ равносильно самоубийству, к чему Москва не стремится.

«К полномасштабному столкновению с НАТО они не готовы ни при каких обстоятельствах. Они будут щипать, провоцировать. Однако они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех», — заявил министр.

«Агрессивная и провокационная политика». Как Украина вмешалась в инцидент с британским эсминцем
«Агрессивная и провокационная политика». Как Украина вмешалась в инцидент с британским эсминцем
© REUTERS, Sergey Smolentsev
Ранее британский эсминец Defender устроил провокацию в Черном море у берегов Крыма, войдя в российские территориальные воды и покинув их после предупредительных выстрелов и бомбометания по курсу следования.

Позднее британская «Би-би-си» опубликовала секретные документы минобороны Британии, подтверждавшие, что это была сознательная провокация Лондона.

В министерстве подтвердили утерю секретной документации, отметив, что с провинившимся сотрудником «проводят работу». 