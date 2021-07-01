Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не верит в победу России в гипотетическом столкновении с НАТО. Его слова приводит интернет-издание Liga.net 1 июля

«Россия, безусловно, готова к вооруженной эскалации. В том числе в Черном море», — сказал Кулеба.

При этом он утверждает, что столкновение с НАТО для РФ равносильно самоубийству, к чему Москва не стремится.

«К полномасштабному столкновению с НАТО они не готовы ни при каких обстоятельствах. Они будут щипать, провоцировать. Однако они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех», — заявил министр.

«Агрессивная и провокационная политика». Как Украина вмешалась в инцидент с британским эсминцем © REUTERS, Sergey Smolentsev

Позднее британская «Би-би-си» опубликовала секретные документы минобороны Британии, подтверждавшие, что это была сознательная провокация Лондона.

В министерстве подтвердили утерю секретной документации, отметив, что с провинившимся сотрудником «проводят работу».