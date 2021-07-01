Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом, хоть у них и много общего. Об этом 1 июля президент заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

По его словам, были бы украинцы и россияне одним народом, «в Москве бы, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг».

«Давайте, наконец-то, расставим точки над "и". Мы точно не один народ», — заявил Зеленский.

«Военное освоение» Украины всерьез беспокоит Владимира Путина © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Единой целью Зеленский назвал окончание войны в Донбассе и «возвращение Украины ее территории».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной. Однако руководство Украины явно недружественное к России.