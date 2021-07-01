По его словам, были бы украинцы и россияне одним народом, «в Москве бы, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг».
«Давайте, наконец-то, расставим точки над "и". Мы точно не один народ», — заявил Зеленский.
При этом украинский лидер отметил, что у россиян и украинцев есть общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии.
Единой целью Зеленский назвал окончание войны в Донбассе и «возвращение Украины ее территории».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной. Однако руководство Украины явно недружественное к России.