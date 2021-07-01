Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его лично не «цепляет» фраза российского лидера Владимира Путина о том, что смысла с украинским коллегой говорить нет. Об этом 1 июля украинский президент заявил в интервью «Интерфаксу-Украина»

«Военное освоение» Украины всерьез беспокоит Владимира Путина © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Нет, я никогда не живу в стереотипах. Это выглядит так, если бы я, например, сказал: «А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?» — ответил Зеленский на вопрос журналиста, «цепляет» ли его фраза Путина о том, что говорить с украинским президентом нет смысла.

Также Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом, хоть у них и много общего. При этом украинский лидер отметил, что у россиян и украинцев есть общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии.