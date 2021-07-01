Украинская националистка, писательница Лариса Ницой заявила, что поговорила с игроком украинской сборной по футболу Артемом Довбиков после того, как она раскритиковала его за русскоязычность. Она написала об этом на своей странице в Facebook 1 июля

«Опять московит?»: Ницой устроила скандал из-за русского языка сборной Украины © Facebook, Олеся Венгринович / Facebook, Олеся Венгринович / Перейти в фотобанк

«Мне позвонил Артем Довбик. Мы с ним долго говорили по телефону. Я рассказывала ему, что украинской звезде и герою недопустимо говорить в публичном пространстве на неукраинском языке. Объясняла, почему. А он говорил, что, хоть его родители и украиноязычные, он постоянно находился с русскоязычными тренерами. Он попросил меня написать сообщение, что он пообщался с тренерами и они пришли к выводу, что будут говорить на всех пресс-конференциях на украинском», — написала Ницой.

По ее словам, это была «слишком хорошая история», но она думает, что разговаривала не с Довбиком, а звонок был «лохотроном».

В комментариях подписчики снова призвали Ницой не развивать эту тему и следить прежде всего за собой: «Методы, которые вы применяете, больше разрушительные, чем действенные», «Вы односторонняя личность, которая боится многообразия жизни», «Слушайте, как вы можете ходить по нашей родной, Богом данной земле с смоскаленной фамилией Ницой? Уже сделали бы себе хорошую, благозвучную украинскую фамилию — Ницойчук там, или Ницойко. Не стыдно вам? А еще называете себя украинкой!» и др.