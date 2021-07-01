Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир достраивают элитный особняк в стиле альпийского шале на берегу Днепра. Видеозапись съемки объекта с воздуха 1 июля опубликовал Telegram-канал «Политика Страны»

Кличко откровенно рассказал о своих президентских амбициях © Facebook, Віталій Кличко

По данным источников в окружении политика, сейчас на участке ведутся работы по завершению второго дома, там будет жить Владимир Кличко со своей семьей.

«В последнее время тут строгий пропускной режим. Охрана, будто мы в Пентагоне. Кругом камеры, идешь и слышишь, как они за спиной жужжат, следят за тобой. А со стороны воды установили лазерные датчики движения», — утверждают собеседники канала.

Они отметили, что территория вокруг роскошного коттеджа также активно облагораживается и застраивается.

Особняк расположен неподалеку от коттеджного городка New Neaven, рядом с большим СПА-центром и развлекательным клубом. Средняя стоимость участка земли в этом районе оценивается в пять миллионов гривен (13 миллионов рублей), а самый дорогой дом стоит 38 миллионов гривен (около 100 миллионов рублей).