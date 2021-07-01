Грузия заявила о полной готовности вступить в НАТО
Грузия заявила о полной готовности вступить в НАТО
© Ministry of Internal Affairs of Georgia / Перейти в фотобанк
«Грузия — самый активный партнер НАТО, который у нас есть. Грузия должна продолжать в том же духе», — сказал он.

Аппатурай отметил, что будет рекомендовать своему преемнику на посту спецпредставителя сохранить приоритетное отношение к Грузии.