«Грузия — самый активный партнер НАТО, который у нас есть. Грузия должна продолжать в том же духе», — сказал он.
Аппатурай отметил, что будет рекомендовать своему преемнику на посту спецпредставителя сохранить приоритетное отношение к Грузии.
«Грузия — самый активный партнер НАТО, который у нас есть. Грузия должна продолжать в том же духе», — сказал он.
Аппатурай отметил, что будет рекомендовать своему преемнику на посту спецпредставителя сохранить приоритетное отношение к Грузии.
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