Грузии и НАТО нужно продолжать развивать сотрудничество. Об этом спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил в эфире Первого канала Грузии 30 июня

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