Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко отказывается голосовать за законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации. Он сказал об этом 30 июня в комментарии Vesti.ua

У него на это ряд причин: украинцы предположили, зачем Зеленскому деолигархизация © РИА Новости, Стрингер

«Зеленский предложил нам не закон о деолигархизации, а о монархизации Украины. Потому что в реальной борьбе с чрезмерным влиянием отдельных людей на политическую и экономическую жизнь страны он не направлен. Для этого уже существуют соответствующие инструменты, такие как Антимонопольный комитет, правоохранительные органы и так далее», — заявил нардеп.

По его словам, законопроект направлен на то, чтобы Зеленский посредством Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) мог лично определять, кого считать олигархом, а кого нет. А это, по мнению Гончаренко, создает два крупных риска: риск узурпации власти и коррупционный риск.

В связи с этим депутат вспомнил старый анекдот: чтобы побороть олигархов, мы сделали президента диктатором, а теперь надо придумать, как побороть президента-диктатора.

Поэтому депутат подчеркнул, что поддерживать законопроект не намерен.