Проект закона вынесен в повестку заседания парламента 1 июля.
«Зеленский предложил нам не закон о деолигархизации, а о монархизации Украины. Потому что в реальной борьбе с чрезмерным влиянием отдельных людей на политическую и экономическую жизнь страны он не направлен. Для этого уже существуют соответствующие инструменты, такие как Антимонопольный комитет, правоохранительные органы и так далее», — заявил нардеп.
По его словам, законопроект направлен на то, чтобы Зеленский посредством Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) мог лично определять, кого считать олигархом, а кого нет. А это, по мнению Гончаренко, создает два крупных риска: риск узурпации власти и коррупционный риск.
В связи с этим депутат вспомнил старый анекдот: чтобы побороть олигархов, мы сделали президента диктатором, а теперь надо придумать, как побороть президента-диктатора.
Поэтому депутат подчеркнул, что поддерживать законопроект не намерен.